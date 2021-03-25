شكرا لقرائتكم خبر عن للبيع بسعر مخفض.. تدريب طلاب «الفنية البحرية بسفاجا» على الصيد والملاحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد مدرسة سفاجا الثانوية الفنية للصناعات البحرية نموذجا للمدارس الفنية التي تربط الدراسة باحتياجات سوق العمل وتخريج طلاب اصحاب مهن حيث تربط المدرسة الدراسة بها بسوق العمل وتدريب الطلاب في الاقسام البحرية على المواد التي يتم تدريسها وتعليم الطلاب اصول وقواعد حرفة الصيد وفنون الملاحة البحرية المتخصصة حيث وقع مسؤولو المدرسة الفنية البحرية بنين بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر بروتوكول مع إحدى الشركات العاملة في صيد الأسماك لتشغيل المركب التي تمتلكها المدرسة بمشاركة المدرسين والطلاب في رحلات الصيد لتعليمهم وتدريبهم وتاهليهم وتحقيق دخل مالي من خلال بيع الأسماك.

واكد محمود بكري مدير المدرسة الفنية البحرية بسفاجا ان المدرسة تعد من المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية في تخصص الصناعات البحرية وان مركب الصيد المملومة للمدرسة حصلت على جميع التراخيص كما تلتزم الشركة المشغلة للمركب باستخدام أدوات الصيد البيئية والتحذير من استخدام الأدوات الغير مصرح لها بالبحر الأحمر حفاظًا على البيئة البحرية مثل شباك الشانشيلا.

عبيد سعيد، مدير إدارة التعليم الصناعى، والقائم بأعمال مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر اكد إن المدرسة الثانوية البحرية الفنية بسفاجا، بها 5 أقسام مختلفة وهى الملاحة والفنون البحرية، وتركيبات ومعدات كهربائية، والتشغيل على الماكينات، والمحركات البحرية، واللوجستيات.

واضاف سعيد ان إدارة التعليم الفنى في مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قررت استغلال المركب بجانب التدريبات لتكون تدريبات عملية على أرض الواقع لتشغيل المركب في الصيد وبيع الأسماك لمواطنى مدينة سفاجا بأسعار مخفضة وتحقيق خدمة التدريب والمشاركة المجتمعية.

واوضح سعيد أن الإنتاج من الاسماك الذي يتم طرحه من مركب الصيد خلال تم بيعه بالمدرسة أو بالسوق بأسعار مخفضة للمواطنين،حيث بدأت عملية الصيد بالمركب منذ قرابة شهر تقريبا، ويتم تقاسم الإنتاج مع الشركة المشغلة لها، حيث يتم الاستعانة بالمدرسين لتعلم الحرفة واصطحاب الطلاب في رحلات علمية على المركب لتعليمهم الملاحة والفنون البحري وقد وصل إنتاج المركب في إحدى رحلات الصيد الخاصة بها 4 أطنان أسماك، حيث تم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين ويصل كيلو السردين 15 جنيها والشرو 30 جنيها لأهالى المدينة بأقل من سعر الأسواق، مؤكدا أن هناك خطة بإنشاء منفذ بيع خاص بالمدرسة وعمل ثلاجة لحفظ الأسماك بالتنسيق ما بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم.