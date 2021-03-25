حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الخميس 25-3-2021 فى محافظة الإسكندرية ، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الاسكندرية اليوم الخميس 25-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012