شكرا لقرائتكم خبر عن نورهان هاشم بنت العريش تفوز بعضوية اتحاد طلاب الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عن فوز الطالبة نورهان هاشم محمد، من مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، بعضوية اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، يأتي هذا العام تحت شعار «الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي»، ضمن سياسة ونهج وزارة التربية والتعليم وتطبيقها بشكل عملي.