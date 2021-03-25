شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام أعمال إنشاء المدرسة اليابانية في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام العمل في أنشاء المدرسة اليابانية بالعريش، تمهيدًا لافتتاحها وفق المخطط الزمني لها.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المدرسة اليابانية على مساحة ١١.٢ ألف متر مربع وبتكلفة تقدر ب 16.8 مليون جنيه، وتضم ٣ أدوار بها ١٤ فصل تعليمي وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.

وأشار رضوان، إلى قيام هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء بتنفيذ عدد من المدارس على مستوي المحافظة لخدمة العملية التعليمية، حيث تم إنشاء ٦٧ مدرسة، ويجري إنشاء ١٨ مدرسة أخرى على مستوي المحافظة.