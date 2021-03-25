شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار الغردقة يستقبل 4 رحلات طيران من ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تفاصيل جدول تشغيل الرحلات الخاصة بمطار الغردقة الدولي اليوم الخميس عن ارىتفاع عدد رحلات السياحة القادمة من المانيا إلى المطار لـ٤ رحلات من نوعية كوندور condor من مطارات ميونخ ودوسلدورف وفرانكفورت وليبسك.

هذة الرحلات سوف تستمر بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة إلى المنتجعات السياحية بالبحر الاحمر.

يذكر ان مطار الغردقة بدء في استقبال رحلات الكوندور الالمانية الشهر الماضي بمعدل رحلة اسبوعيا.

ومن المقرر اخضاع جميع الركاب القادمين لاجراءات الحجى الصحي والدخول بشهادة سلبي كورونا أو اجىاء تحليل فور وصول المطار.