شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة وسوء حالة الطقس في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة كفرالشيخ سقوط أمطار خفيفة بأماكن متفرقة بالمدن والقري خاصة الساحليه، وسوء حالة الطقس.

كما شهدت حاله من انخفاض درجة الحرارة والصقيع وسوء الأحوال الجوية، وهطلت الأمطار الخفيفه فجرا بمدينة دسوق وبعض قراها، كما شهدت المحافظه بصفة عامه سوء حالة الطقس.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من انخفاض درجة الحرارة وعدم استقرار الأحوال الجوية وسوء الطقس ،كما طالبت المواطنين بعدم تخفيف الملابس تحسبا لانخفاض درجة الحراره الشديد المتوقع.