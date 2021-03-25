شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء": منح قروض بدون فوائد بـ50 ألف جنيه لـ100 طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة أجرت قرعة علنية لاختيار 100 طبيب للاستفادة من "قرض الطبيب" بقيمة 50 ألف جنيه تسدد على 38 شهرا بدون فوائد.

وأوضح القاضي، فى تصريحات صحفية، أن النقابة تبدأ فى استقبال الأطباء الفائزين بمقر النقابة العامة اعتبارًا من يوم السبت المقبل 27 مارس وحتى يوم الخميس 8 أبريل 2021، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثالثة بعد الظهر لاستكمال الإجراءات واستلام خطاب البنك من النقابة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم التقدم حتى ذلك التاريخ سيتم الاختيار من بين الأطباء الاحتياطيين بأولوية الترتيب.

وأكد القاضى أن الطبيب سيقوم بالحصول على خطاب من النقابة للبنك لإنهاء إجراءات تحويل المرتب وستعطى النقابة الأطباء فترة سماح 3 أشهر لإنهاء الإجراءات واستكمال كافة الأوراق المطلوبة، وفى حالة عدم انتهاء الطبيب من استكمال الأوراق فى هذه الفترة سيتم تلقائياً اختيار أحد الأطباء الفائزين بالقائمة الاحتياطى بالترتيب من الأول إلى الآخر .