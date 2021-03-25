سداد 180 مليار جنيه من أموال المعاشات.. 23 رقما شف تفاصيل الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.



ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام الموازنة على النحو التالي:

1-خفض العجز الكلي لنحو 6.6% من الناتج المحلي

تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي

مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج

2-

وصلت تقديرات معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لـ 5.4%

3-زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة لأكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

4-متوقع وصول حصيلة إيرادات الموازنة إلى 1.3 تريليون جنيه

5-معدل نمو سنوي 16.4% من الضرائب والتحصيل والسداد الإلكتروني.

6-

تحسين جودة الخدمات للمواطنين بمعدل نمو 27.6%

7- من المقدر وصول معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات لـ 110%

8-

ارتفاع بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%

9- زيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.

10- تحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه لدعم الصناعة والتصدير

11-

متوقع وصول حجم السداد النقدي للمصدرين من21 لـ 23 مليار جنيه.

12-تحمل الموازنة من 9 لـ 10 مليارات جنيه عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي

تخصيص.

13- تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل إحلال (50-70) ألف السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

14-زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين لـ 37 مليار جنيه.

15-تخصيص 1.5 مليار جنيه حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية

16-تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي لصالح صندوق التأمينات والمعاشات

17-تخصيص 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

18-تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة

وتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة.

19-تخصيص 1.5 مليار جنيه لمراحل (رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي)

بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

20-زيادة حافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لـ 0.5 مليار جنيه.

21-مليار جنيه إثابة للأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض والعاملون بالمبادرات

22-3.8 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال والتأمين الصحي للطلاب.

23-7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي 4 محافظات.