حدث ليلاً| سيناريوهات أزمة سد النهضة وتفاصيل خطف "طفل أبو الريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

40 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 520 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 151444 حالة حتى اليوم.

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والد "طفل أبوالريش" يكشف عن تفاصيل اختطاف نجله من المستشفى- فيديو

كشف حمادة رجب تاج الدين، والد الطفل الرضيع محمد الذي تم اختطافه من مستشفى أبوالريش، تفاصيل اختطاف نجله من مستشفى أبوالريش، قائلًا: "ابني كان تعبان والدكتور حولنا لمستشفى أبوالريش، لوضعه على جهاز تنفس صناعي، وأمه أخدته لمستشفى وتفاجئت بهذه السيدة وكانت لابسة ملابس دكتورة وأوهمتها أنها ستقوم بالكشف عليه".

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رئيس الملاحة بـ"قناة السويس"سابقا: أزمة جنوح السفينة طبيعية ويمكن أن تحل خلال 24 ساعة

قال الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة بهيئة قناة السويس سابقا، إن حادث جنوح سفينة حاويات طبيعي وعادي ويحدث كثيرًا، مشيرًا إلى أنه في الظروف الجوية السيئة من الممكن أن يحدث مثل هذه الحوادث، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث مثل هذه الحوادث في قناة السويس.

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فيديو.. الصحة تكشف أهداف وطرق الاستفادة من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، فيديوجراف، يشرح أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

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حجب 227 حسابًا مزيفًا ووقف برامج.. 8 قرارات لـ"الأعلى للإعلام" بحق الوسائل في 2020

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تقريره السنوي والذي انفرد الخليج 365 بنشره، عن القرارات التي اتخذها بشأن توصيات لجنة الشكاوى وأصدر قرارات بشأنها، حيث تلقت اللجنة 213 شكوى العام الماضي، وأصدرت توصياتها في 205 منها.

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192 مادة.. الطيب يكشف تفاصيل إعداد الأزهر لمشروع قانون الأحوال الشخصية

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن مشروع مقترح القانون المعد من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة، وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة في المقام الأول ومصلحة الطفل.

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مروة السلحدار: أتعرض للتنمر لعدم تقبل البعض فكرة عمل الأنثى في المجال البحري

قالت مروة السلحدار، ضابط أول بحري بالمنتدى البحري بالأكاديمية البحرية، إنه لا علاقة لها بالسفينة الجانحة في قناة السويس، لافتة إلى أن السبب يرجع لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية.

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"ابني رجع بالسلامة".. والد رضيع "أبو الريش" المختطف يكشف تفاصيل ضبط الجناة -(فيديو)

تحولت لحظات الحزن لسعادة عمت على أسرة الرضيع المُختطف من مستشفى أبو الريش عقب عودته للمنزل.

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وزير الخارجية: اللجوء لمجلس الأمن مرة أخرى في ملف سد النهضة أحد السيناريوهات المطروحة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثار قضية سد النهضة مع كافة القادة تأكيدًا على سياسية مصر وتوضيحًا بعدالة الموقف، وهناك اقتناع كامل على مستوى المجتمع الدولي بضرورة التوصل لاتفاق بجدوى ما تطرحه مصر من مواقف فنية ليس فيها مغالاة أو تطرف.

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هل ما زالت هناك فرصة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة؟ وزير الخارجية يُجيب

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ما زالت هناك فرصة للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة ومنع نشوب توتر وتعقيد في العلاقة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية إذا ما كانت هناك نوايا خالصة للوصول إلى اتفاق، متابعًا: "لدينا الإطار الافريقي ونعول عليه ونثق في رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال المرحلة القادمة وستتعامل مصر بنفس درجة المرونة والانفتاح في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثيوبي".

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بايدن يبحث مع كبار وزرائه ومستشاريه قضية الهجرة

يعتزم الرئيس جو بايدن الاجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء الرئيسيين ومستشاري ملف الهجرة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطًا متزايدة لمعالجة تدفق المهاجرين الذين اكتظت بهم الملاجئ عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

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الجيش الليبي ناعيًّا "الورفلي": كان مثلاً للشجاعة والفداء

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الشهيد المقدم محمود الورفلي، الذي اغتيل في وقت سابق من مساء الأربعاء.

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