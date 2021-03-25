"الأعلى للإعلام": رصدنا 69 مخالفة للمعايير و227 حسابًا مزيفًا على مواقع التواصل في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى ديسمبر 2020، وتلقت خلالها 213 شكوى، حيث أصدرت اللجنة توصياتها في 205، وذلك إرساءً لمبدأ الالتزام بالمسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وبحسب ما جاء في التقرير السنوي الثالث للمجلس، وانفرد الخليج 365 بنشره، تبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية و39 شكوى تضمنت نشر أخبار كاذبة و37 شكوى تضمنت شبًا وقذفًا، و13 شكوى تضمنت تحريضًا على العنف، و9 شكاوى تضمنت انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية، و22 شكوى تضمنت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى تضمنت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة.

وبلغ عدد الصفحات المزيفة التي تم رصدها 212 حسابًا على فيسبوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على إنستجرام.

ومن بين الشكاوى التي تلقتها لجنة الشكاوى 102 شكوى إلكترونية، شملت 35 شكوى من مواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الإلكترونية، و3 شكاوى قدمتها تقارير لجنة الرصد التابعة للمجلس، و35 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات، و10 شكاوى مقدمة من شخصيات عامة، كما شملت 32 شكوى من شركات وأندية وصحف ووكالات وشكويين من أعضاء المجلس.

كما تضمنت الشكاوى 69 شكوى ضد برامج وإعلاميين، و96 شكوى ضد إعلاميين وصحفيين و24 شكوى ضد مواقع إلكترونية، و6 شكاوى ضد صفحات التواصل الاجتماعي و34 شكوى ضد صحف ووكالات أنباء و6 ضد شركات، و5 ضد جهات حكومية وهيئات رسمية، و7 ضد شخصيات عامة، و44 ضد قنوات.