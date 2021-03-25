شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة على شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلي انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض المحافظة لرياح وعواصف ترابية شديدة علي مدار يومين.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأشار المحافظ إلي أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.