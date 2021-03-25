شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار «الموجة الباردة».. شبورة ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة 8- 10 درجات مئوية اليوم»، هذا ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وتتعرض البلاد لشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ويستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على كل الأنحاء يصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

وواصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدد من المحافظات، أمس، لليوم الثالث على التوالى، وواصلت الرياح المحملة بالرمال والأتربة فى الإسكندرية، ضرب عدد من الأحياء، وتسببت شدة الرياح فى سقوط سقف من الصاج أعلى عقار بمنطقة خورشيد بحى المنتزة أول، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة وانهيار شرفة عقار مجاور.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية. وفى البحيرة، أغلقت السلطات بوغاز رشيد وميناء الصيد فى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو أمام حركة الصيد. وفى القليوبية، غطت الرياح والأتربة الطرق العامة، وفى كفرالشيخ توقفت حركة الصيد بميناء البرلس نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتوقفت حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل بين أسوان والأقصر، وبحيرة ناصر بعد تعرض أسوان لطقس غير مستقر.