شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب بشرية على «أقراص» لعلاج «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة الأدوية الأمريكية «فايزر» التجارب البشرية على علاج جديد لمكافحة «كورونا»- فى شكل أقراص- ويتم استخدامه عند ظهور أول الأعراض على المريض.

وقالت الشركة فى بيان، إنه حال نجاح التجارب يمكن وصف العلاج فى وقت مبكر من ظهور الأعراض لمنع تدهور الحالات، ويعتمد على إنزيم يسمى «بروتياز» الذى يمنع الفيروسات من التكاثر، وفقًا لوكالة «بلومبرج».

وأوضح كبير المسؤولين العلميين فى «فايزر»، ميكايل دولستن، أنه من المحتمل أن يُعطَى العقار مرتين يوميًا لـ5 أيام تقريبًا، مؤكدا أن هذا الدواء سيغير قواعد العلاج.

وسجلت وزارة الصحة الهندية سلالة جديدة متحورة من «كوفيد- 19»، وصفتها بالمزدوجة، وأوضحت أن تحليل عينات من ولاية ماهاراشترا، أظهر طفرات فى الفيروس لم يتضح بعد ما إذا كان المتغير المتحور الجديد يسبب زيادة مفاجئة أو فى ولايات أخرى، حيث لم يتم اكتشافه بأعداد كبيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، إن تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين، ضد كورونا، مثال يُحتذى به، خاصة أن روسيا زادت من طاقة إنتاجها للقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح الذى تلقاه يعرفه فقط هو وطبيبه الذى أشرف على عملية التطعيم.

وأعلن الجيش الأوكرانى وفاة إحدى المجندات بعد يومين من تلقيها لقاح «كوفيشيلد»، دون التأكد من سبب الوفاة، إذ إن المجندة فقدت الوعى فجأة ولم تكن تعانى من أى مشكلات.

وأشار مدير المكتب الإقليمى لأوروبا فى منظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، إلى أن أوروبا فى حاجة للقاح «سبوتنيك V»، لأسباب تتعلق بنقص فى اللقاحات.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أنه تم إعطاء نحو 80.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن عملية التطعيم تجرى على نطاق واسع، باعتبارها الأكبر من نوعها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الوبائى بالبلاد لايزال خطيرًا، وهناك 206 حالات تعالج فى غرف العناية المركزة.

وحذر مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، فتحى أبووردة، من أن وضعًا كارثيًا ينتظر أهالى قطاع غزة، بسبب عدم الالتزام بجميع أساليب الوقاية.

ومحليًا، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذى يستدعى من المواطنين المزيد من الحرص.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تعافى 500 مصاب من كورونا، وتسجيل 648 إصابة جديدة، ووفاة 43 حالة.