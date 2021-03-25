شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة جديدة لتجهيزات امتحانات «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التنسيق المستمر والمكثف لمتابعة ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وقال خلال اجتماع عقده، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ومسؤولى الوزارتين والجهات المعنية، إن الحكومة تكثف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، وكذا التحقق من جاهزية كافة الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبى الأول، الذى سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الامتحان الرسمى، لافتًا إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لنتائج الامتحان التجريبى لاختبار المنظومة.

وعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، نتائج اجتماع عقده بشأن استعدادات التجهيز لامتحان الثانوية العامة، بحضور المسؤولين من الوزارتين وعدد من الجهات.

وأكد «شوقى» أنه تم التوافق بشأن كل التفاصيل، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم خطة زمنية لرئيس الوزراء بالتنفيذ، محدد بها كل المهام والمسؤوليات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين فى شهرى إبريل ومايو، من داخل المدارس، لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

على نحو متصل، تباينت آراء أعضاء لجنة التعليم بمجلسى النواب والشيوخ حول القرارات الأخيرة التى أصدرها وزير التربية والتعليم، بعودة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانويين للنظام الورقى بدلًا من التابلت.

وقالت أمل عصفور، عضو لجنة التعليم، إنها بصدد تقديم طلب إحاطة بالمجلس بشأن قرارات التعليم الأخيرة، موضحة لـ«المصرى اليوم» أن مشكلة عدم توفر خدمة الإنترنت موجودة منذ بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.