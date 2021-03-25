شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تستأنف حركة مرور السفن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت قناة السويس، أمس، حركة مرور السفن من جديد، بعد إعادة تعويم جزئى لسفينة حاويات عملاقة.

وذكرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة «جى. إيه. سى» أنه من المتوقع استئناف حركة المرور قريبا فى أسرع طريق للشحن من أوروبا إلى آسيا.

وأفادت تقارير، أمس، بأن 8 قاطرات أبرزها القاطرة «بركة 1» بقوة شد 160 طنا، مع حفارات، عملت على إعادة تعويم ناقلة الحاويات العملاقة التى يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا.

وقالت الأجهزة المعنية، فى وقت سابق، إنها أعادت فتح القناة القديمة من أجل تحويل الحركة إليها، وأوضحت هيئة قناة السويس، فى بيان، أن السفينة «إيفر جيفن»، التى تصل حمولتها إلى 224 ألف طن، جنحت، صباح أمس الأول، وهو ما «يعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها».

وبدت السفينة فى الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعى متوقفة، وأظهرت صور نشرتها هيئة قناة السويس حفارا يزيل التربة والصخور من ضفة القناة حول مقدمة السفينة، كما أظهرت خرائط التتبع السفينة جانحة فى أقصى الامتداد الجنوبى للممر المائى، بين البحيرة المُرة الكبرى وميناء السويس على البحر الأحمر.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة واصلت جهودها لإنقاذ وتعويم السفينة التى جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.