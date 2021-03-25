شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يمنح العاملين بالمخازن نسبة 2.5% من بيع الخردة والكهنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المجلس الأعلى للأزهر قرارا يمنح العاملين نسبة 2.5% من قيمة بيع الخردة والمخزون الراكد بالمخازن، وذلك بعد أن تلاحظ وجود أصناف كهنة وخردة وراكد، متمثلة فى أثاثات دراسية ومكتبية وكتب ملغاة وأوراق إجابة ومستلزمات أعمال امتحانات ودفاتر وسجلات انتهت مدة حفظها قانونا، وتشغل حيزا كبيرا، وتؤثر سلبا على سير العمل .
وبناء على ما ورد بنص المادة "40" من لائحة المخازن، وكذا الكتب الدورية الصادرة من وزارة المالية بشأن كيفية تصريف المخزون السلعى الراكد والكهنة والخردة وخلافه .
وحرصا على المال العام أهابت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأزهر برؤساء المناطق الأزهرية بضرورة اتباع الآتى:
1. التدقيق فى فحص الأصناف الصالحة من المخزون السلعى الراكد، قبل تحويلها إلى كهنة أو خردة، والحرص على الاستفادة منها عن طريق ورش الصيانة المختصة بالمناطق الأزهرية، المنشأة بقرار وكيل الأزهر رقم (1331) فى 5 / 8 / 2020 م، وتوزيعها على الأماكن التى تحتاج إليها، للاستفادة بها.
2. توفير مراكز لتجميع المخلفات والكهنة فى إحدى المنشآت غير المستغلة التابعة للمنطقة، وذلك بمعرفة الإدارات المعنية بالمنطقة.
3. التأكيد المشدد على الإدارات المعنية بالمنطقة بسرعة اتخاذ إجراءات بيع تلك المخلفات والكهنة، وذلك فى نطاق أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية.
4. إنهاء هذه الإجراءات، والإفادة بما تم فى هذا الشأن فى موعد غايته 31 / 5 / 2021 م.
5. يتم صرف حوافز بواقع 2.5٪ من حصيلة بيع الخردة والمخزون الراكد للعاملين الذين قاموا بالتخلص من المخزون الراكد والكهنة، طبقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (730) لسنة 1984 م.