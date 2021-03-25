نشرة الحوادث.. قرار النيابة في واقعة "طفل أبوالريش" المختطف وإصابة 28 في 3 حوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-الأمن يضبط أبطال فيديو سحل وتعذيب طالب بسبب خلافات على أولوية المرور بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على طالب بأسلحة بيضاء وتبين بأنه خلافات على أولوية المرور بالدقهلية.

-ضحية "لقمة العيش".. 3 عمال يقتلون سائقًا لسرقة سيارته بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة سيارته التاكسي بالشرقية وإلقاء الجثة فى مصرف.

-إصابة 4 وإضرام النيران بسيارة خلال مشاجرة في دهب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، طرفي مشاجرة في مدينة دهب، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وإضرام النيران في سيارة.

-اشتعال النيران بـ4 منازل دون خسائر بشرية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع في 4 أحواش ملحقة بالمنازل، بقرية خلوة محفوظ بمركز طهطا شمالي المحافظة.

-"جثة على الدائري".. ضبط المتهمين بقتل شاب في الوراق

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخصين، لاتهامهما بقتل شاب وإلقاء جثته أعلى الطريق الدائرى بالوراق، بسبب خلافات بينهم.

-إصابة 3 أشخاص في انفجار خزان فريون بكفر الشيخ

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص في حادث انفجار خزان فريون أثناء شحن تكيف بمنطقة عمارات 47 بمدينة كفر الشيخ.

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بـ"طنطا كفر الزيات"

أصيب 13 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، مساء اليوم الأربعاء، بطريق "طنطا كفر الزيات" بنطاق قرية كفر ديما، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي بالغربية.

-إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بدائري حلوان

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الأوسطي بمدينة حلوان، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت رجال المرور لرفع حطام الحادث.

-مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة 7 راكب بدراجة نارية ببني سويف، مساء اليوم الأربعاء.

-قرار من النيابة بشأن المتهمين بخطف "طفل أبوالريش"

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمَيْن بخطف طفل من مستشفى أبوالريش.

-الإدارية العليا: لا يجوز للنيابة الإدارية تجزئة مخالفات البلاغ الواحد لعدة دعاوى تأديبية مستقلة

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية ببورسعيد المطعون فيها الصادرة بمجازاة الطاعنين الموظف (م.ع.م) مأمور التعريفة بجمارك بورسعيد، والسيدة (ع.أ.ح) مديرة التعريفة بجمارك بورسعيد بالوقف عن العمل لمدة شهر، وببطلان إحالة هيئة النيابة الإدارية للطاعنين إلى المحاكمة التأديبية لإفراغ عدة دعاوى تأديبية لهما عن مخالفات وردت في بلاغ واحد .