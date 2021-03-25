شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مطروح: رفع أكثر من 22 ألف طن قمامة خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح على استمرار اعمال رفع القمامة والنظافة العامة اليومية بالاحياء ال 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال شهري فبراير ومارس الجاري حيث تم رفع اكثر من 22 ألف طن قمامة بمعدات وسيارات مجلس المدينة.

وأكد جاب الله بانه تم يوميا يتم رفع أكثر من 450 طن قمامة من الاحياء 6 والعزب من خلال رجال جهاز النظافة والاحياء بمجلس المدينة.

وناشد المواطنين بالقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لرفعها من الشوارع عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح عن مواصلة أعمال صيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بطريق القصر عجيبة والمدخل الشرقي للمدينة بعلم الروم والطريق الدولي واستكمال انارة تجمعات الكميلات، بالاضافة إلى الردود على شكاوي المواطنين بعمل صيانة لاعمدة الانارة بمناطق علم الروم والافراد والامام مالك والعروة وطريق السلوم والخروبة.

وأعلن رئيس المدينة عن رفع كفاءة الميادين التي بها زراعات وقص وتقليم أشجار الزينة بالجزيرة الوسطى بالمدخل الشرقي للمدينة بداية من الكيلو 1 من خلال رجال التشجير.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف اعمال النظافة العامة والانارة والتشجير بنطاق المدينة والمركز.