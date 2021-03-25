شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات يجب اتباعها لحماية محاصيل الخضر من التغيرات المناخية الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد معهد بحوث البساتين مجموعة من التوصيات والإرشادات الفنية لمزراعى الخضر لمواجهة التغيرات المناخية التى تمر بها البلاد من ارتفاع لدرجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام، والتى يصاحبها ارتفاع فى الرياح المحملة بالأتربة والتى تؤثر على النمو العام للنباتات.

وتضمنت التوصيات 5 نصائح وهى:

1- انتظام الرى ويفضل أن يكون صباحا ومساء فى الأراضى التى تروى بالتنقيط وعلى فترات متقاربة.

2- رش النباتات ببعض المركبات الكيميائية الآمنة مثل سليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألومنيوم أو مادة البيوشاد، وهى كربونات الكالسيوم العضوية والتى تعمل على زيادة سمك الخلايا والمحتوى المائى للنبات وانخفاض فى معدل النتح، وبالتالى فإن رشه يساعد النبات على تحمل موجات الحرارة العالية.

3- رش النباتات بالستريك أسيد أو حمض السالسيلك والتى تقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.

4- الاهتمام بإجراء المكافحة ضد الإصابات المحتملة بالأكاروس والعنكبوت الأحمر نتيجة للرياح المحملة بالأتربة بعد انتهاء موجة ارتفاع درجات الحرارة.

5- رش الطرق والمشايات الفرعية داخل المزرعة بغرض تثبيت الطبقة السطحية لعدم إثارة الأتربة أو الرمال والتى تؤدى إلى تجريح النباتات.