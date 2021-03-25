شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 683 ألف سيدة بمبادرة «العناية بالأم والجنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن فحص 683 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاقها فى مارس 2020 حتى أمس.

وشددت الوزيرة على استمرار العمل بجميع المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة» مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، فى ظل مواجهة الدولة لفيروس «كوفيد- 19»، مشددة على ضرورة التزام المترددين على المبادرات بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول قبل وبعد تقديم الخدمة الطبية لهم، وكذلك ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

ويتم تقديم خدمات المبادرة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، كما تمت مراجعة المراكز المخصصة للإحالة لفيروس (بى) وفيروس نقص المناعة البشرى، حيث تم اختيار الأفضل طبقًا لمعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية، كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

ويشارك فى المبادرة أكثر من 4000 فريق طبى، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، وتم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، كما يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحوصات متقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة «100 مليون صحة»، أو من خلال تطبيق «صحة مصر»، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».