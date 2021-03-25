شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرئيس بوروندي: قضية المياه أمن قومي للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بعيدًا عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

واستعرض السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندى، بمقر قصر الاتحادية، التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين.

وناقش الرئيس أيضًا سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، موضحا أن رؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى، باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بالرئيس ندايشيمى فى أول زيارة رسمية له إلى مصر، معربًا عن تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية مع بوروندى الشقيقة من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة، مؤكدا تطلعه لمزيد من التعاون بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة للقارة الإفريقية.

وأعلن السيسى أنه أجرى مع الرئيس البوروندى مباحثات مكثفة سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتابع: «توافقت إرادتنا السياسية نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التى تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب أكدت حرص مصر على تطوير وتعميق كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين، والتى شهدت فى السنوات الأخيرة الكثير من التطورات الإيجابية، وذلك تحقيقًا لمصالح الشعبين الشقيقين».

وقال السيسى إن جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية بين البلدين حظيت باهتمام خاص فى مباحثات أمس، مؤكدًا استعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذى يحقق أهداف التنمية فى البلدين، سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارى. وبحث مع نظيره البوروندى سبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندية، وهو ما يأتى فى إطار الثقة بما لدى الرئيس البوروندى من أجندة تنموية طموح يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار فى بلده الشقيق، موضحا أنه تم الاتفاق على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى بوروندى، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات.

وشدد السيسى على أن مصر ستظل شريكا رئيسيا فى جهود بوروندى من أجل تحقيق تقدمها، وستقدم كل ما يمكّنها من العون والمساندة لإنجاز أهداف وخطط التنمية التى تعمل حكومة بورندى من أجلها.

وأكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندى، ولاسيما فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة فى تلك المجالات، فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر البوروندية.

وأعرب الرئيس ندايشيمى عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص بوروندى على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، ولاسيما التعاون التجارى والاقتصادى، بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، فضلًا عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفنى الذى تقدمه مصر للكوادر البوروندية فى مجالات بناء القدرات، وكذا الحصول على دعم الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية، خاصةً فى ضوء الأجندة التنموية الطموح التى تسعى بوروندى لتنفيذها.

وأشاد الرئيس البوروندى بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر إقليميًا على صعيد صون السلم والأمن، ذاكرًا فى هذا الصدد المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار فى منطقة البحيرات العظمى وشرق إفريقيا وحوض النيل، والتى انعكست على الدعم المصرى الكبير لحل القضايا العالقة فى هذا الإطار خلال المرحلة الماضية، بما فيها دعم وحدة وسيادة بوروندى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى بوروندى، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.