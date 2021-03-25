شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: توفير احتياجات السوق المحلية من الشاحنات والمحركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، رؤية الوزارة بشأن تعميق التصنيع المحلى، والتصنيع المشترك، من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، فى العديد من المجالات مثل «الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز، المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش، الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل انيرجو بروم، معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور، الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات، المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات».

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال جلسة مباحثات مع Petr Parkhomchyk، وزير الصناعة البيلاروسى، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى شركات الإنتاج الحربى، بما يساهم فى زيادة نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتًا إلى سعى وزارة الإنتاج الحربى لكى تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة فى السوق المصرية والعربية والإفريقية، ومؤكدًا جاهزية شركات الإنتاج الحربى لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التى يتم تصنيعها فى الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

وعرض Petr Parkhomchyk خلال اللقاء إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك لآلات الورش، كما أعرب عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع «الإنتاج الحربى» فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى دور وزارة الإنتاج الحربى المستمر فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، مؤكدًا اهتمام الجانب البيلاروسى بتعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل.