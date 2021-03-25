شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه ببدء حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ببدء حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم أو عدم إستكمال سداد الرسوم المستحقة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء الأربعاء، مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك بحضور سيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيباََ بالمواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل إنتهاء المهلة المقررة للتصالح نهاية مارس الجاري.

كما وجه المحافظ بعرض تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، ومتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات للإنتهاء من أعمال التطوير بالتوقيتات المحددة.