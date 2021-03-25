شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وأماكن انقطاع المياه في القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (حي العجوزه - حي الدقي - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد – شارع النيل السياحي )، لمدة 3 ساعات من الساعة ١ ليل يوم السبت الموافق 27/3/2021 حتى الساعة 4 فجر نفس اليوم، وذلك لأعمال الصيانة الدورية لمحطه مياه الجيزة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.