خطوة بخطوة.. إزاى تسجل بياناتك بمبادرة "سجل نفسك" للعمالة المصرية بالخارج

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة القوى العاملة حملة"سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة، وينشر ”الخليج 365” لقرائه من العمالة المصرية فى الخارج تفاصيل الحملة، وكيفية التسجيل خطوة بخطوة، كما يلى :

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012