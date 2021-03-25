شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهرى:الرئيس السيسى دفع من ماله الخاص للغارمات ووجه بحل جذرى للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2015، عند بداية تكوين الفريق الاستشاري، وجه بمعالجة جذرية لقضية الغارمات، ودفع الرئيس من ماله الخاص مبلغًا وقال إن كل سيدة غارمة نسدد المبلغ الخاص بها، وصاحب المحضر الذي يريد تقاضي مبلغه يأتي ويحصل عليه، مشيرا إلى أنهم توجهوا إلى أكثر من سجن لإنجاز هذا الأمر، وجرى الإفراج على عدد كبير من الغارمات.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة DMC: "رأينا بأعيننا فرحة تلك السيدات، ولا يجب أن ننظر للسيدة الغارمة العائدة إلى منزلها بنظرة غير عادية، لأن تلك السيدة تحملت فوق رأسها مسئوليات وهى بطلة وفدائية".

وقال: "كلما حدث تعنت في الزواج والمغالاة في المطالب، يترتب على ذلك تأخر سن الزواج أو أن تستدين الأم فتنشأ ظاهرة الغارمات، وعندما درسنا ظاهرة الغارمات وجدنا أن الكثير من السيدات الغارمات يلجأن إلى الاستدانة من أجل تجهيز بناتهن بسبب مغالاة الطرف الأخر في طلبات الزواج".