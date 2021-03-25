شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق كوبرى العاشر لإزالة عقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ إزالة أحد العقارات المجاورة لكوبرى العاشر من رمضان فى الاتجاهين بمنطقة مصر القديمة، بعد إغلاق الكوبرى منذ قليل وحتى السادسة صباح اليوم الخميس.وتشمل التحويلات المرورية ما يلى:

- القادم من الكورنيش باتجاه أثر النبى يستكمل السير فى طريق الكورنيش وعدم الصعود باتجاه كوبرى العاشر.