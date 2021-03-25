شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة بموازنة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى: أبو الغيط: الجامعة العربية احتياطى استراتيجى لدعم مصر والسودان بقضية سد النهضة الحكومة: 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بموازنة العام المالى المقبل الحكومة: 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بموازنة العام المقبل "الصحة": نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل وصلت إلى 76.7% الحكومة توافق على إصدار عملة بمناسبة بدء مشروع تطوير القرى "حياة كريمة" التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها القبطانة مروة السلحدار لـ الخليج 365: ليس لى علاقة بسفينة قناة السويس الجانحة تخفيضات تصل لـ35%.. أسعار سلع رمضان بالمجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف البحوث الفلكية: رمضان 30 يوما وآخر أيامه فلكيا الأربعاء 12 مايو الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال وتنصح المرضى بعدم الخروج رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل فروع توثيق شهر عقارى متنقلة التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية من خلال التابليت الصحة: مرضى القلب والجهاز التنفسى المدخنين أكثر تأثرا بأعراض كورونا الشديدة البيئة: تجهيز مواقع الغوص بمحميات جنوب سيناء لحماية الشعاب المرجانية مدير التأمين الصحى الشامل: الاستفادة من الخبرات اليابانية بالتغطية الصحية الشاملة