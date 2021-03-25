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نائبة محافظ الجيزة تتفقد الوحدة المتنقلة "مهنتك مستقبلك" بمنشأة القناطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، الوحدة المتنقلة لمبادرة "مهنتك مستقبلك" بمركز منشأة القناطر التي أطلقتها وزارة القوى العاملة، ويرافقها رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومدير مديرية القوى العاملة بالجيزة.

وبحسب بيان اليوم، تعرفت نائب المحافظ على الحرف المختلفة التي يتم تدريب الشباب عليها.

وأشادت نائب المحافظ، بمنتجات ورشة الخياطة، وتسعى المحافظة لتعميم المبادرة بحيث تتواجد العربة الخاصة بالمبادرة بباقي مراكز محافظة الجيزة للمساهمة في تدريب أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات محافظة الجيزة.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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