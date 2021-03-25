محافظة القاهرة: إزالة عقارين ضمن نطاق محور "الوفاء والأمل" ونقل سكانهما لـ "المحروسة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بأنه تم إزالة عقارين ضمن أعمال إزالة التعارضات في محور الوفاء والأمل "مدينة الأمل"، وتسكين 11 أسرة بمدينة "المحروسه 2" بالسلام.

وأضاف نائب المحافظ، خلال متابعته الميدانية للأعمال، أن محور الوفاء والأمل، يعد واحدا من أهم المحاور التي ستقام بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط المنطقة بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة، ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

وأوضح أنه تم أمس الثلاثاء إزالة 11 عقارا لتنفيذ المحور، وتسكين 38 أسرة بمساكن المحروسة بالسلام، لافتا إلى أنه يجري استكمال باقي الإزالات المقررة بناء على توجيهات محافظ القاهرة خالد عبدالعال.​