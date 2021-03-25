شكرا لقرائتكم خبر عن والد «طفل أبوالريش» يروي تفاصيل اختطاف نجله من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف حمادة رجب تاج الدين، والد الطفل الرضيع محمد الذي تم اختطافه من مستشفى أبوريش، تفاصيل اختطاف نجله من مستشفى أبوالريش قبل نجاح الأجهزة الأمنية في العثور على السيدة التي قامت باختطافه.

وقال «تاج الدين» في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» اليوم الأربعاء: «إن محمد تعب شوية والدكتور حولنا إلى مستشفى أبوريش، لأنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي».

وأضاف «والدته ذهبت به وهناك استقبلتها هذه السيدة وكانت لابسة ملابس دكتورة وقالتلها روحي صوري شهادة الميلاد، وراحت ومكملتش خمس دقائق بس ورجعت ملقتوش وروحنا عملنا محضر والأجهزة الأمنية تمكنت من العثور عليه، وهو الحمد لله كويس».