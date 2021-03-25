شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «التأمين الاجتماعي» يوضح تفاصيل الزيادة المقترحة في المعاشات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحكومة تسدد 53 تريليون جنيه للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على مدار 50 عامًا المقبلين بدأت الحكومة التسديد منذ 2019.

وأوضح عوض، خلال استضافته مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه يتم زيادة المعاشات لتغطية التضخم في المجتمع، مضيفا أن الدولة حولت للتأمينات والمعاشات نحو 160 مليار جنيه في أول قسط، بينما كان ثان قسط 170 مليار جنيه، فيما سيتم تحويل 180 مليار جنيه تشمل تكلفة زيادات العام المقبل.

وأشار إلى أن من كان يصرف معاشًا بأقل من 300 جنيه خلال 2013، زاد حتى 2020، 1138 جنيهًا، مستفيدًا بالزيادات التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014 حتى 2020، مضيفا أنه في يوليو المقبل ستصبح الزيادة 1286 جنيهًا بزيادة 379% منذ 2013.

ولفت إلى أن من كان يصرف معاشًا بقيمة 1000 جنيه في 1 يوليو 2013، أصبح معاشه 2538 بزيادة 254%.