شكرا لقرائتكم خبر عن مروة السلحدار ترد على شائعة قيادتها لسفينة قناة السويس الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردّت القبطان مروة السلحدار، على شائعات قيادتها للناقلة «إيفر جيفن» التي جنحت في قناة السويس وأدت لتوقف حركة الملاحة قبل عودتها لطبيعتها عصر اليوم الأربعاء.

وقالت السلحدار، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، إن ذلك عار من الصحة، لافتة إلى أنها على متن السفينة«عايدة 4» التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية وتمارسعملها بشكل طبيعى.

وأكدت أن الواقعةمتكررة الحدوث في مناطق أخرى حول العالم بسبب عوامل طبيعية كالرياح والأتربةوالرمال التي تسبب ذلك دون حدوث خطأ بشري، مؤكدة أن قبطان السفينة هو المسؤول عنرحلتها بشكل كامل.

وتابعت أن إقحاماسمها في تلك الواقعة يمكن أن يكون بسبب كونها أول قبطانة بحرية مصرية والبعض لا يتقبلذلك.