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رئيس «التأمين الاجتماعي»: تخصيص «معاشين» لشهداء كورونا من الأطقم الطبية

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عوض، رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إن 52% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا قيمته بين 1000 و2000 جنيه.

وتابع عوض، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ما يقرب من 40 ألف شخص فقط يتقاضون معاشا أقل من ألف جنيه بحد أدنى 900 جنيه، بينما 20% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا بين 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه».

وأوضح أن 10% من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، بينما يحصل ما يقرب من نصف مليون شخص على معاش بين 4 و5 آلاف جنيه، و250 ألف شخص يتقاضون معاشًا أعلى من 5 آلاف بحد أقصى 12 ألف جنيه.

وأشار عوض إلى أن أسر شهداء كورونا من الأطقم الطبية تتقاضى معاشين، يشمل معاش الوفاة الطبيعية، ومعاش تأمين إصابات العمل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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