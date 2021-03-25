شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: المشروعات القومية أدت إلى تخفيض نسبة البطالة مرتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لموجهة تداعيات وباء كورونا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت تخفيض مستوى البطالة مرتين في الفترة الأخيرة، الأولى ما قبل أزمة كوفيد 19 ووصلت النسبة لـ7.4%، والثانية في الربع الأخير من العام 2020 لـ7.2%.

وأشار إلى أن نجاح مصر في ذلك يرجع في المقام الأول للمشروعات القومية التي تستوعب عدد كبير من عمال مصر.