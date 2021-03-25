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وزير القوى العاملة: المشروعات القومية أدت إلى تخفيض نسبة البطالة مرتين

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن منحة العمالة غير المنتظمة المسجلة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لموجهة تداعيات وباء .

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، أن مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي استطاعت تخفيض مستوى البطالة مرتين في الفترة الأخيرة، الأولى ما قبل أزمة كوفيد 19 ووصلت النسبة لـ7.4%، والثانية في الربع الأخير من العام 2020 لـ7.2%.

وأشار إلى أن نجاح مصر في ذلك يرجع في المقام الأول للمشروعات القومية التي تستوعب عدد كبير من عمال مصر.

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  • تعافي

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  • وفيات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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