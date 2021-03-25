شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: المرأة لم تؤمر بالإنفاق على الرجل حتى لو كانت غنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حياة المرأة تتجدد شهريا بعد انتهاء الحيض.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن المرأة لم تؤمر بالانفاق على الرجل حتى لو كانت غنية.

وأشار إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تأتي في نطاق التكامل، وليس التضاد والتنافر.

وأوضح أن خصائص المرأة وتكوينها مختلف عن الرجل، وهو ما انعكس على الفروقات في التكاليف.