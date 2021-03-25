شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتي: لا أحد يملك مفاتيح الجنة والنار إلا الرسول بوحي من الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه عند الموت تتوقف الأحكام، ولا يجوز للإنسان أن يقول إن المتوفى سيدخل النار أو الجنة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أنه ما من أحد يملك مفاتيح الجنة والنار إلا الرسول (ص) مرتبطا بوحي من الله.

وأوضح أن المرأة وضعها في الإسلام كان أفضل من الجاهلية، مؤكدا أن القرآن الكريم لم يذكر أي امرأة بإهانة أو صفاتها.

وأشار إلى أن احترام المرأة أهم شيء في الإسلام، وأنها ليس سلعة تباع أو تشترى، وأنها مثلها مثل الرجل ومتساويان في الإسلام.