شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والساحل الشمالي.. وغرق الشوارع بالمياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت بعض أحياء الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى لهطول أمطار غزيرة مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، ما أدى لغرق بعض الشوارع دون تأثير على حركة المرور، فيما أعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوي، لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لسحب تراكمات المياه، وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن جميع عمال الصرف الصحي في الشوارع من أجل التعامل السريع مع تراكمات مياه الأمطار.

وواصل الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، اليوم، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من أحياء الإسكندرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وعلى صعيد متصل أدى نشاط الرياح وشدتها إلى غلق بوغاز الاسكندرية وسقوط سقف وشرفة عقار وتحطم عامود إنارة بمنطقة المنتزة شرق الاسكندرية، وسقوط شجرة كبيرة بحى وسط الاسكندرية وذلك دون وقوع إصابات.