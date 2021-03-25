شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يدشن سلسلة ندوات للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، نائبا عن المحافظ اللواء طارق الفقي أولى سلسلة اللقاءات التعريفية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بمركز النيل للإعلام بسوهاج.

ونقل القاضى- خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدنان بدوي مدير عام إعلام جنوب الصعيد، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة ضمن المبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وعدد من المواطنين- تحيات المحافظ للحضور جميعا، لافتا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأهداها للشعب المصري تمثل فرصة تاريخية لابد من استغلالها.

وقال القاضى، أن المبادرة تستهدف 181 قرية في 7 مراكز بسوهاج وهي مراكز «البلينا، وطما، ودارالسلام، والمنشاة، والمراغة، وجرجا، وساقلتة»، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، والعمل على تحقيق الإستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي، منوها إلى أهمية دور أجهزة الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على ما يتم من إنجازات ومشروعات خدمية وتنموية.

ومن جانبه قال عدنان بدوي مدير عام إعلام جنوب الصعيد، أن المبادرة الرئاسية تمثل تضافر أكثر من 22 وزارة وهيئة، لافتا إلى إطلاق الهيئة العامة للإستعلامات لحملات توعوية للأهالي والمواطنين بجميع المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة للتعريف بالدور الذي تقدمه المبادرة والمشروعات التي ستقام وتعود عليهم بالنفع العام.

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري الهيئات والمصالح الحكومية ما يتم على أرض الواقع داخل كل مركز، مشيدين بالمبادرة وأنها نقله كبيرة للقرى وتوابعها، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإهتمام بالصعيد وخاصة محافظة سوهاج.