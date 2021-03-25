شكرا لقرائتكم خبر عن محامين المنوفية تصدر بيانًا بتعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية بسبب الاستراحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نقابة المحامين في المنوفيه بيانا أعلنت فيه تعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية، نتيجة لعدم استجابة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، لطلب النقابة بإنشاء استراحة للمحامين بالمحكمة وبعض المحاكم بالمحافظة.

وأكدت نقابة المحامين بالمنوفية، في بيان لها، اليوم، أنه إذا لم تتحقق مطالب النقابة المشروعة سيتم مد تعليق العمل ليشمل جميع محاكم المنوفية، موضحة أن النقابة حصلت على موافقة سابقة من مساعد وزير العدل لدور أبنية المحاكم على إنشاء الاستراحات.

وأوضحت النقابة أنها اتخذت خطوات جادة لإنهاء الأزمة، على كافة المستويات، وبالطرق القانونية، وبعد إحاطة جميع الجهات المعنية، فقرر مجلس النقابة تعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية سواء بحضور الجلسات، أو الخزينة وكل ما يتعلق بعمل المحاماة.

وحصلت نقابة المحامين خلال مدة عمل مجلس النقابة السابق على موافقة مساعد وزير العدل على بناء استراحة للمحامين في عدد من المحاكم وتم استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، ورفضت المحكمة تنفيذ الاستراحات الحاصلة على الموافقات المعنية، مما جعل النقابة تصدر بيانا منذ فتره تطالب فيه بحل المشكلة إلى أن أصدرت بيانها اليوم بوقف العمل للمحامين بمحكمة السادات.