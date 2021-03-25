شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من وزير الري بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الموارد المائية والري، ما نُشر في أحد المواقع تحت عنوان «وزير الري المصري.. أنا متشائم»، وأكدت أن هذا التصريح كاذب ولم يصدر عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، وأن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إحداث البلبلة في الرأي العام.

وأضاف عبدالعاطي أن مصر تتعامل مع التحديات التي تواجهها في مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التي تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً أن مصر تمتلك خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.

وأكد الوزير أن القلق الصحي وليس المرضى هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وتابع: مصر لديها رغبة واضحة في استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.