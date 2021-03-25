شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال إبراهيم عيسى بعد عودته لبرنامجه عقب تعرضه لحادث؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بداية تقديم حلقة برنامجه «حديث القاهرة»، على فضائية «القاهرة والناس»، الأربعاء، تجاهل الإعلامي إبراهيم عيسى، حادث سقوط ديكور تصوير البرنامج عليه.

واستهل «عيسى» تقديم برنامجه بالحديث عن المرأة وكيف أن تقدم المجتمعات وثقافتها وحضارتها يقاس بالموقف من المرأة.

وقال إن الدعوة إلى الرفق بالمرأة تحمل معاني مبطنة من التعالي الذكوري، موضحًا أن قانون الأحول الشخصية المصرية لا يحترم المرأة كمواطنة كاملة الأهلية.

واستعرض تاريخيًا دعوات التمييز ضد المرأة من مجلس الدولة منذ اللحظة الأولى، مستطردًا «مجلس الدولة رفض دعوة عائشة راتب لتعيينها فيه قبل وبعد ثورة يوليو».

وتابع: «كان هناك رغبة لدى مجلس الدولة في قصر وظيفة القضاء على الرجل والربط بين حيض المرأة وأدائها الوظيفي رداءة، ومثل هذه الدعوات المتخلفة تنتقص من حقوق المواطنة الكاملة للمرأة».