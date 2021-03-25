شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: آبي أحمد يغفل حياة 145 مليون مواطن بسبب سد النهضة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي جدد تحديه لمصر والسودان أمام البرلمان الإثيوبي، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن بلاده ستتجه للملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن آبي أحمد تحدث أن التأخير في الملء الثاني لسد النهضة يكلف بلاده مليون دولار سنويا، متابعا: «رئيس الوزراء الإثيوبي تحدث عن الأموال وغفل حياة 145 مليون مواطن في مصر والسودان».

وتابع: «أي كلام يخرج من إثيوبيا حاليا يعتبر تسويف بعدما قال آبي أحد إنه لا تفاوض على الملء والتشغيل».

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن حق الحياة باعتبار قضية سد النهضة وجودية، داعيا للثقة التامة في القيادة: «هذا الملف شغلها الشاغل حاليا».