شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بالشيخ مبروك عطية .. عمر كمال يعلن اعتزاله العمل مع راقصات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطرب عمر كمال، إن الدكتور مبروك عطية يقدم برنامج خلال شهر رمضان، واختاره ضمن الضيوف التي ستحضر معه في إحدى الحلقات، وخلال الحلقة التي تم تسجيلها غنى من كلمات الشيخ مبروك عطية.

وأعرب المطرب عمر كمال، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، عن سعادته بالصورة التي التقطها مع الشيخ مبروك عطية، ولكني فوجئت بتعليقات سلبية احزنتني.

وأشار المطرب الشعبي، إلى أنه لن يستعين براقصات في أعماله المقبلة، وعاهدت الجمهور على عدم تقديم أعمال مبتذلة، وذلك بعد تعليقات سلبية رآها على وجود الراقصة لورديانا في كليب «إنتي معلمة»، منوها بأن الناس تركز معه فقط رغم أن هناك فنانين استعانوا بنفس الراقصة.

وتابع: «دخلت أصلي الجمعة لاقيت واحد بيقول للتاني تعالى انت اقف جنبه بدل ما ربنا ميتقبلش مني الصلاة، عشان كده بطلت أصلي في المسجد بسبب الناس، وده بيرجع للناس والتربية».

وأكد أنه ليس لديه مانع أن يقدم أغاني حماسية على كلام ديني، لكن محدش عاجبه حال التاني في مصر.