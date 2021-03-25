شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يكرم الأمهات المثاليات ويشيد بدور المرأة فى خدمة القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدنى، احتفالية بمناسبة "عيد الأم"، لتكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام الوزارة وسلطة الطيران المدنى، مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وذلك بحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة.

وأعرب وزير الطيران المدني، عن سعادته بمشاركته للأمهات المثاليات بوزارة الطيران لهذا التكريم وتواجده معهم، مشيدًا بأجواء الاحتفال ومشاعر الفرحة والسرور التى لمسها في عيون كل الأمهات المكرمات وأسرهم وكذا زملائهم المشاركين لهم في هذا التكريم وفخرهم بكونهم ينتمون لهذا المرفق الحيوى الهام، مضيفًا أن الأم المصرية ملهمة الكفاح والتضحيات وصانعة الأجيال فهى من أنجبت حماه الوطن البواسل الأقوياء، وهى من تترك أثرًا واضحًا بإنتاجها وعملها الفعال، مؤكدا على أن قطاع الطيران يذخر بالعديد من النماذج المشرفة اللاتى يمثلن رموزًا مضيئة بما يتركونه من بصمات واضحة في مختلف المجالات بقطاع الطيران.

وخلال الأحتفال قام وزير الطيران بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات شهادات تقدير، تعبيرًا عن اهتمام الوزارة بدورهن التنموى الفعال فى قطاع الطيران المدنى.

من جانبه، توجه أيمن خضر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران، بالشكر والتقدير لوزير الطيران على رعايته لهذه الاحتفالية وقيامه بتكريم الأمهات المثاليات، وأشاد بما توليه وزارة الطيران من اهتمام كبير للمرأة العاملة وإيمانها بالدور الهام الذى يقمن به داخل قطاع الطيران.