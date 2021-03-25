شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: نرغب فى استكمال مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على حقوقنا المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مصر تتعامل مع التحديات التى تواجهها فى مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التى تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وأن مصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين.

وأوضح عبد العاطى فى بيان اليوم، أن القلق الصحى وليس المرضى هو الذى يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

ونفت وزارة الموارد المائية والرى ما نشره أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "وزير الرى المصرى.. انا متشائم" قائلا، إن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إحداث البلبلة فى الرأى العام.