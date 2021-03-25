شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تكشف تفاصيل زيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب للأكاديمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، وفداً من تنسيقية شباب الأحزاب من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، واطلع الوفد خلال الزيارة على إنجازات الأكاديمية والبرامج التدريبية المختلفة ومستهدفاتها خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد الوفد مباني الأكاديمية الجديدة الجاري حاليًا الانتهاء من إعادة هيكلتها، وقد رافقتهم في الجولة الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية حيث شرحت فلسفة عملية إعادة هيكلة المباني واطلعتهم على المراحل القادمة لاستكمال التطوير.

وأكد نواب التنسيقية أن الأكاديمية هي قبلة الشباب لما تقدمه من برامج تدريبية متطورة تلقى أصداء إيجابية وإجماع من كل من تدرب بها على جودة برامج الأكاديمية والفارق الذي تحدثه فى تطوير مهاراتهم، وأشاروا إلى مساندتهم ودعمهم للدور الذى تقوم به في تنمية وتأهيل وتدريب الشباب قبل تقلد المناصب المختلفة.

وذكرت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية تثمن الدور الرائد الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب لإثراء الحياة السياسية في مصر.