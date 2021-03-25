شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: متوقع تحقيق إيرادات 1300 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المتوقع تحقيق إيرادات 1300 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل، لافتا إلى أن قيمة العجز في الموازنة تصل إلى 500 مليار نتيجة الظروف التى نمر بها.

وأضاف الدكتور محمد معيط، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه من المتوقع أيضا انخفاض العجز العام المقبل، حيث ستصل إلى 474 مليار جنيه عجز العام المقبل.

وتابع وزير المالية: سيكون لدينا زيادة في الإيرادات سواء من خلال الإرادات الضريبية أو الإيرادات غير الضريبة، وذلك بعد تبسيط الإجراءات والفاتورة الإلكترونية ومن خلالها سيكون هناك زيادة في إراداتنا الضريبة وتشجيع الناس من لا يدفعون الضريبة.

وقال الدكتور محمد معيط: موازنة العام المالى المقبل من المتوقع أن تشهد انخفاضا في معدل العجز الكلى، لافتا إلى أن مصر تحقق 2.8% نمو هذا العام، ومن المتوقع أن تزيد نسبة النمو الاقتصادى إلى 5.4 % العام المقبل، لافتا إلى أن الأنشطة الاقتصادية ستنمو لأن حركة طيران والسياحة ستعود وهناك مشروعات تتم في مجالات متعددة وهذا سيكون له انعكاس على النمو الاقتصادى.

ولفت وزير المالية، إلى أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه في الموازنة الجديد سيدفع منها زيادات المعاشات، بجانب زيادة الاستثمارات بشكل كبير، حيث وصلت قيمة الاستثمارات ممولة لـ 285 مليار من الموازنة العامة، متابعا: نحافظ على البرامج الاجتماعية مثل تكافل وكرامة في موازنة العام المقبل، وملتزمون بزيادات معاشات تكافل وكرامة وسداد دعم رغيف العيش.

وقال الدكتور محمد معيط، إن موازنة العام المقبل ستشهد ضح المزيد من الاستثمارات، وسيكون هناك 60 مليار فائض أولى.