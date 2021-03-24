شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة وزير الخارجية الأسبق: مصر تتحرك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دولة بوروندي مثلها مثل عدد آخر من الدول، وتعتبر من دول منابع النيل، وأهميتها تنبع من كونها دولة أفريقية شقيقة والعلاقات معها لها أهمية خاصة.

وأضافت عمر، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأى عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن دولة بوروندي من الدول المؤازرة دائما للدولة المصرية.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة القليلة الماضية هناك نشاط مكثف من قبل القيادة السياسية المصرية من أجل تعريف الرأي العام الدولي والإقليمي بمجريات المفاوضات تجاه قضية سد النهضة، وتعنت الجانب الإثيوبي، وهذه خطوة هامة جداً.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتحرك لتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها في القارة الأفريقية.

وأوضحت أن الدولة المصرية متمسكة بالنهج السلمي لحل أزمة سد النهضة، وبحث كل السبل لاستئناف المفاوضات، أما التعنت الأثيوبي لن يتم التخلي عنه بسهولة، وبالتالي التحرك المصري الذي يحدث حاليا مهم جداً، لأن الإصرار على الماء الثاني هو قرار أحادي.