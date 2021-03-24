شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نعمل على حصر العمالة غير المنتظمة لتحويل مهنهم ببطاقة الرقم القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه يتم حاليا حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل حتى يتم تحويل الوظيفة في بطاقة الرقم القومي إلى «عامل غير منتظم».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة معبرنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»: «هذه الخطوة نهدف منها إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة حتى نحقق لهم الرعاية الكاملة، ونعمل على عملية الحصر من مواقع العمل في 27 محافظة».

وتابع: «نريد حل مشاكل تلك الفئة بشكل حقيقي، في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية والدعم للمستحقين».

وحول أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر؛ قال: «تقريبا من 10 لـ12 مليون عامل».